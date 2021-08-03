Оголошено штормове попередження: які регіони України накриє гроза
Фото: в Україні оголошено штормове попередження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Синоптики УкрГідрометцентру оголосили штормове попередження на сьогодні. Стало відомо, які регіони накриють грози.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
Сьогодні у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначимо, 3 серпня у західних областях температура повітря опуститься до +23. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни.
Нагадаємо, сьогодні в Україні похолодає у західних областях.
Раніше синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.