Скільки триватиме "мокре" похолодання і коли потеплішає до +20: синоптики оновили прогноз на квітень

Погода в Україні у квітні готує опади у вигляді дощів і мокрого снігу вже найближчими днями, що супроводжуватиметься похолоданням, однак через тиждень температура повітря знову підвищиться і стабілізується практично до травня. Втім, дощові періоди залишаться.

Яка погода буде у квітні в різних облцентрах України

У Києві 4 квітня очікується гроза, і майже увесь наступний тиждень буде з дощами, іноді з мокрим снігом. Після цього опади ще прогнозуються 13-14 квітня і 24-26 квітня. Температура повітря з 4 по 10 квітня в денний час буде в середньому близько +7... +9 градусів, повернуться невеликі "мінуса" ночами. Потім, з наступної неділі, 11 квітня, і далі - стовпчики термометра вдень будуть коливатися в межах +13... +17 градусів. Нічних морозів вже не буде.

В Одесі температура теж знизиться вже в цю неділю, і по 13 квітня буде в середньому близько +8... +11 градусів в денний час. З 14 квітня і до кінця місяця стовпчики термометрів покажуть від +13 до +16 градусів. Опади у вигляді дощу очікуються 4-5 квітня, потім після дня "паузи" - з 7 по 10 квітня. З 11 по 21 числа переважно буде сонячно і ясно. Після цього очікується переважно мінлива хмарність, і дощі будуть 24-26 квітня і також 28 числа.

У Львові майже весь квітень литимуть дощі - дні без опадів можна перерахувати "на пальцях", а точніше: 5,10, 17-18, 25 числа. Дощовий сезон буде супроводжуватися також і мокрим снігом (6-8 квітня), а ще - грозою (7 квітня). Температура повітря очікується така: з 4 по 9 квітня буде близько +6... +7 градусів вдень (лише 5 числа на деньок потеплішає до +10), а вночі очікуються морози до -4 градусів. Після цього з 10 квітня стовпчики термометрів в середньому показуватимуть +13... +16 градусів в денний час, нічних "мінусів" вже не буде.

У Харкові дощовий період триватиме з 4 по 8 квітня (7-го числа очікується потужна злива), і після цього незначні опади будуть ще 14, 16, 20, 23, 25-27 квітня. Температура повітря весь наступний тиждень буде близько +9... +13 градусів вдень, після стовпчики термометрів піднімуться, і до кінця місяця будуть підтягуватися до +20 градусів.

У Запоріжжя з 4 по 9 квітня будуть дощі (лише 6-го видасться без опадів) - в цей період температура повітря очікується в денний час від +6 до +16 градусів. Потім стовпчики термометрів будуть підніматися, і до 26 квітня досягнуть показника в +21 градус. Незначні опади також очікуються 16, 23, 25-26 квітня.

У Чернігові з 4 по 9 квітня будуть дощі й іноді з мокрим снігом. Також періоди опадів прогнозуються 13-14, 19-20, 24-27 квітня. Температура повітря весь наступний тиждень складе близько +5... +12 градусів удень, а з 11 числа почне теплішати, і далі стовпчики термометрів в середньому показуватимуть близько +13... +17 градусів.

У Дніпрі збережеться цілком комфортна температура весь наступний тиждень (від +10 до +14 градусів), потім з 12 числа стовпчики термометрів піднімуться до +16 градусів, і надалі стрибків не передбачається, а вже до 26 квітня буде +21 градус. Опади у вигляді дощів будуть 4-5, 7-8, 14, 16, 23, 25-26 числах.

У Луганську до середини місяця литимуть дощі, а з 14 квітня розпочнеться ясний сонячний період, який триватиме по 23-те, коли повернеться похмура/хмарна погода з незначними опадами. Температура повітря найближчий тиждень вдень очікується близько +7... +11 градусів (7 квітня градусники піднімуться до +16 градусів), а потім температура буде близько +14... +18 градусів, і вже з 26 квітня очікується +20 градусів і вище.