В Україну йде нове похолодання: синоптики назвали дату

Похолодання в Україну прийде вже 6 квітня. Температура повітря опуститься у всіх областях, буде йти сніг та дощ.

Завтра у західних областях буде сніг та сніг з дощем. Там температура повітря вдень складе +2+10, а вночі -1+2. Дощі також будуть в Київській, Чернігівській та Сумській областях, в інших регіонах без опадів, але теж прохолодно, від +9 до +14 вдень, а вночі до -1.

Похолодання буде тривати три дні. З 9 квітня очікується потепління, сніг та дощі відійдуть.