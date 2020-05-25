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НАБУ перевіряє закупівлю урядом захисних костюмів за завищеними цінами

Новини » Суспільство     25.05.2020 - 20:05
НАБУ перевіряє закупівлю урядом захисних костюмів за завищеними цінами
Фото: будівля НАБУ (РБК-Україна)

У МОЗ заперечують звинувачення

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) проводить розслідування тендеру на закупівлю 71 тис. захисних костюмів для медиків. Перевірка почалася після того, як Кабмін уперше порушив власні правила закупівель у сфері охорони здоров'я.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відомство працює над розслідуванням про можливе зловживання службовим становищем після звернення одного нардепа.

Зараз НАБУ не розкриває ніяких подробиць і пояснює, що розголошення інформації може зашкодити розслідуванню.

Голова Державного департаменту медичних закупівель України Арсен Жумаділов звинуватив уряд у порушенні процедур закупівлі і стверджує, що після порушення тендерних процедур костюми привезли за завищеною ціною.

Але в Міністерстві охорони здоров'я заперечують ці звинувачення.

Нагадаємо, директора НАБУ Артема Ситника викрили у декларуванні недостовірної інформації.

Як повідомляло РБК-Україна, НАБУ проводить обшуки в службових осіб "Укрзалізниці" і представників приватних компаній.

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Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України НАБУправительство
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