ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

СБУ відкрила справи проти шести компаній через несумлінні закупівлі під час пандемії

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 14:22
СБУ відкрила справи проти шести компаній через несумлінні закупівлі під час пандемії
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

Зокрема, відкрили справи проти компаній, які не постачали товари після отримання грошей

Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі під час пандемії. Які, зокрема, не постачали товари після отримання грошей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Сьогодні на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу обговорювали питання закупівлі засобів індивідуального захисту. Володимир Зеленський заявив, що триматиме це на особистому контролі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Разом з тим, Служба безпеки України повідомила, що відкриті справи проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі.

Нагадаємо, Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів для боротьби з коронавірусом.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Служба безпеки Українизакупка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся