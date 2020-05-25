СБУ відкрила справи проти шести компаній через несумлінні закупівлі під час пандемії

Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

Зокрема, відкрили справи проти компаній, які не постачали товари після отримання грошей

Служба безпеки України повідомила, що розпочато кримінальні провадження проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі під час пандемії. Які, зокрема, не постачали товари після отримання грошей.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Сьогодні на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу обговорювали питання закупівлі засобів індивідуального захисту. Володимир Зеленський заявив, що триматиме це на особистому контролі.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд поставив собі завдання забезпечити тримісячний запас засобів захисту для медиків. У пріоритеті будуть ті постачальники, які зможуть поставити медзасоби найближчим часом.

Разом з тим, Служба безпеки України повідомила, що відкриті справи проти шести компаній, які здійснювали несумлінні закупівлі.

Нагадаємо, Шмигаль доручив створити тримісячний запас засобів для боротьби з коронавірусом.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я заявили про розблокування системи закупівель.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна