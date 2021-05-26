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Кулеба про закритий саміт НАТО: не розуміємо, як можна не запросити Україну

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Київ, Середа 26 травня 2021 18:58
Кулеба про закритий саміт НАТО: не розуміємо, як можна не запросити Україну Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував Північноатлантичний альянс за те, що на саміт НАТО не запросили Україну. Він не розуміє, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресії Росії.

Про це йшлося на брифінгу в МЗС.

За словами Кулеби, українська сторона розуміє бажання держав-членів НАТО провести саміт у закритому режимі, щоб обговорити трансатлантичну єдність, але не розуміє, як можна було не запросити Україну.

"Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій РФ проти України в Чорноморському регіоні та проти членів Альянсу. Я маю на увазі останні розслідування в Чехії. Цього ми зрозуміти не можемо, як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України в саміті в цьому році", - наголосив міністр.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі. Лідери держав-членів Альянсу зберуться, щоб обговорити подальшу стратегію НАТО та ситуацію у світі. Очікується, що на саміті НАТО будуть обговорювати посилення російської агресії щодо України.

Як писало РБК-Україна, спочатку у Києві сподівалися, що на саміті НАТО ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО, однак на початку травня Кулеба заявив, що навряд це рішення ухвалять на саміті.

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