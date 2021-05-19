ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись

Новость на русском →
Київ, Середа 19 травня 2021 08:13
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись Фото: в Україні продовжує погіршуватись погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено значне посилення дощу до кінця дня, а також штормовий вітер. Температура повітря в країні вдень коливатиметься від +15 до +20.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Сьогодні у західних, вдень і в південних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

До кінця доби дощ досягне критерія значного ( I рівень небезпечності, жовтий).

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що вдень на заході буде +15+19, а вночі +9+12. У західних областях вдень буде +17+19, а вночі +11+13. В центрі буде +17+19, а вночі +10+13.

Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись

Нагадаємо, в Україні значно погіршилась погода, зокрема Київ накрила гроза з градом. Очікується, така погода буде весь тиждень, тільки в суботу буде сонячно.

Зазначимо, вчора в місті було ускладнено рух транспорту через негоду. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців частина дерева впала на проїжджу частину.

Крім того, метеорологи попереджають про пориви вітру 15-20 м/с, які будуть сьогодні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство гроза Штормове попередження ливень Погода
NEWS
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
Значне посилення дощу та штормовий вітер: погода продовжує погіршуватись
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні