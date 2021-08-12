У Польщі протестують проти закону про телерадіомовлення: що відбувається

Польський Сейм ухвалив закон, який вносить зміни до правил видачі ліцензій на телерадіомовлення. Внаслідок чого, під будівлею Сейму спалахнули протести серед противників даного рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Так, поправка до закону про мовлення була прийнята депутатами в середу ввечері.

За законопроект проголосували 228 депутатів, проти - 216, утрималися - 10.

Згідно з документом, у Польщі дозвіл на мовлення мають лише ті ЗМІ, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49%, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Противники закону стверджують, що він веде до обмеження свободи ЗМІ.

Відомо, що кілька сотень людей вийшли на мітинг з прапорами і транспарантами з написом "Вільні ЗМІ".

У якийсь момент між мітингуючи ми та представником Конфедерації сталася бійка, але депутату вдалося покинути територію за сприяння поліції.

Крім того, у США також розкритикували даний закон.

Так, Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter написав, що Штати "стурбовані прийнятим в Польщі законодавством, що суворо обмежує реституцію переживших Голокост і власників конфіскованої в комуністичну епоху власності, а також законопроектом, який серйозно послабив би свободу ЗМІ".

Зазначимо, що для остаточного ухвалення даного закону, він ще має бути схвалений верхньою палатою парламенту та підписаний президентом.