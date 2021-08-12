У Польщі протестують проти закону про телерадіомовлення: що відбувається
Польський Сейм ухвалив закон, який вносить зміни до правил видачі ліцензій на телерадіомовлення. Внаслідок чого, під будівлею Сейму спалахнули протести серед противників даного рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Так, поправка до закону про мовлення була прийнята депутатами в середу ввечері.
За законопроект проголосували 228 депутатів, проти - 216, утрималися - 10.
Згідно з документом, у Польщі дозвіл на мовлення мають лише ті ЗМІ, в яких частка іноземного капіталу не перевищує 49%, за винятком випадків, коли телерадіокомпанія базується у Європейському економічному просторі, в який входять ЄС, Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.
Противники закону стверджують, що він веде до обмеження свободи ЗМІ.
Відомо, що кілька сотень людей вийшли на мітинг з прапорами і транспарантами з написом "Вільні ЗМІ".
У якийсь момент між мітингуючи ми та представником Конфедерації сталася бійка, але депутату вдалося покинути територію за сприяння поліції.
Крім того, у США також розкритикували даний закон.
Так, Держсекретар США Ентоні Блінкен у Twitter написав, що Штати "стурбовані прийнятим в Польщі законодавством, що суворо обмежує реституцію переживших Голокост і власників конфіскованої в комуністичну епоху власності, а також законопроектом, який серйозно послабив би свободу ЗМІ".
Зазначимо, що для остаточного ухвалення даного закону, він ще має бути схвалений верхньою палатою парламенту та підписаний президентом.
Protest pod @KancelariaSejmu jeszcze się nie kończy… @RMF24pl pic.twitter.com/PZjZwcAF4p— Magda Grajnert (@MagdaGrajnert) August 11, 2021
We are troubled by legislation passed in Poland severely restricting restitution for Holocaust survivors and owners of property confiscated during the Communist era, and draft legislation that would gravely weaken media freedom. Our shared values are our mutual security.— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 11, 2021