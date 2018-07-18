Українці є кінцевими інвесторами 22% прямих іноземних інвестицій, - НБУ

Основні країни, через які здійснювалось таке інвестування, - Кіпр, Нідерланди, Швейцарія та Австрія

За даними Національного банку України (НБУ) за 2010-2017 роки, українці є кінцевими контролюючими інвесторами 22% прямих іноземних інвестицій (ПІІ), тобто 7,9 млрд дол. США від загального обсягу притоку ПІІ в Україну за цей період (35,9 млрд дол. США). Про це повідомляє прес-служба НБУ.

При цьому понад 80% таких інвестицій було спрямовано до підприємств реального сектору.

"Найбільші обсяги такого інвестування спостерігались упродовж 2010-2013 років. В цей час вони, в середньому, забезпечували близько третини чистого припливу ПІІ в Україну, тоді як у 2016‑2017 роках - становили лише 6,9%, а в 2014-2015 роках спостерігався чистий відплив коштів з України за такими операціями", - повідомляють у НБУ.

За результатами аналізу НБУ, основні країни, через які здійснювалось таке інвестування, - Кіпр (близько половини від загального обсягу таких інвестицій), Нідерланди, Швейцарія та Австрія.

У НБУ зазначають, що проведена оцінка дозволяє визначити обсяги надходження прямих інвестицій саме іноземного походження в Україну. Нацбанк планує проводити публікацію таких даних на щорічній основі.

Нагадаємо, 22 червня глава НБУ Яків Смолій заявив, що прийнятий 21 червня новий закон про валюту посприяє зростанню іноземних інвестицій в Україну.