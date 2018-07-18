Украинцы являются конечными инвесторами 22% прямых иностранных инвестиций, - НБУ

Основные страны, через которые осуществлялось такое инвестирование, - Кипр, Нидерланды, Швейцария и Австрия

По данным Национального банка Украины (НБУ) за 2010-2017 годы, украинцы являются конечными контролирующими инвесторами 22% прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то есть 7,9 млрд долл. США от общего объема притока ПИИ в Украину за этот период (35,9 млрд долл. США). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

При этом более 80% таких инвестиций было направлено на предприятия реального сектора.

"Наибольшие объемы такого инвестирования наблюдались в течение 2010-2013 годов. В это время они, в среднем, обеспечивали около трети чистого притока ПИИ в Украину, тогда как в 2016-2017 годах - составили лишь 6,9%, а в 2014-2015 годах наблюдался чистый отток средств из Украины по таким операциям", - сообщают в НБУ.

По результатам анализа НБУ, основные страны, через которые осуществлялось такое инвестирование, - Кипр (около половины от общего объема таких инвестиций), Нидерланды, Швейцария и Австрия.

В НБУ отмечают, что проведенная оценка позволяет определить объемы поступления прямых инвестиций именно иностранного происхождения в Украину. Нацбанк планирует проводить публикацию таких данных на ежегодной основе.

Напомним, 22 июня глава НБУ Яков Смолий заявил, что принятый 21 июня новый закон о валюте поспособствует росту иностранных инвестиций в Украину.