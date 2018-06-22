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Закон про валюту посприяє зростанню іноземних інвестицій, - Смолій

НовиниФінанси    22.06.2018 - 11:31
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)
Фото: Яків Смолій (Julia Berezovska/Press office NBU)

Глава Нацбанку прокоментував новий закон про валюту

Прийнятий 21 червня новий закон про валюту посприяє зростанню іноземних інвестицій в Україну. Про це заявив глава Національного банку України Яків Смолій.

"Закон "Про валюту і валютні операції" створить комфортні, прозорі і безпечні умови для ведення бізнесу в Україні і відкриє двері іноземним інвесторам. А українці отримають право інвестувати в цінні папери на глобальних ринках і розміщувати кошти на рахунках будь-яких банків світу", - зазначив Смолій.

Новий закон передбачає поступове скасування валютних обмежень при наявності сприятливих макроекономічних умов. Передбачається, що він прискорить лібералізацію валютного регулювання в країні.

Нагадаємо, напередодні Верховна Рада ухвалила президентський закон про валюту. Зазначимо, документ вводить новий режим валютного регулювання.

 

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Теги публікації: Національний банк України, валюта, Яків Смолій  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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