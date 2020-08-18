Українці погіршили очікування щодо курсу гривні до долара

Індекс споживчих настроїв в Україні в липні 2020 року склав 66,7 п., що на 1,7 п. вище, ніж у червні. Індекс девальваційних очікувань зріс на 19,1 п. - до значення 161,8.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

За даними дослідження, зріс і складає 60,7, що на 5,9 п. вище за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у липні майже незмінний та складає 70,8.

У липні показник індексу очікуваної динаміки безробіття лишається стабільним і складає 150,0, що на 3,1 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс інфляційних очікувань змінився також незначно - зріс на 2,2 п. до рівня 185,2.

"Загалом індекс споживчих настроїв у липні 2020 року суттєво не змінився порівняно до червня. Найбільших змін серед складових індексу зазнали очікування щодо розвитку економіки у найближчі 5 років та доцільність робити великі закупки", - коментують аналітики Info Sapiens.

За даними дослідження, індекс очікувань щодо розвитку економіки у найближчі 5 років знизився на 6 в.п. до 79,7. Триває корекція цього індексу: повернення до звичного рівня після максимального значення, зафіксованого у серпні 2019 року після президентських виборів.

"Індекс доцільності робити великі покупки, навпаки, зростає після мінімального значення, зафіксованого у квітні 2020 року під час жорсткого карантину. Індекс доцільності робити великі покупки майже повернувся на рівень березня 2020 року", зазначають аналітики.

Зазначимо, за даними НБУ, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,28 грн/долар.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу як в один, так і в іншу сторону.