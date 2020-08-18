Украинцы ухудшили ожидания по курсу гривны к доллару

Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2020 составил 66,7 п., Что на 1,7 п. выше, чем в июне. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 19,1 п. - до значения 161,8.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

По данным исследования, вырос и составляет 60,7, что на 5,9 п. Выше показателя прошлого месяца. Индекс экономических ожиданий в июле почти без измненений и составляет 70,8.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы остается стабильным и составляет 150,0, что на 3,1 п. ниже показателя прошлого месяца. Индекс инфляционных ожиданий изменился также незначительно - вырос на 2,2 п. до уровня 185,2.

"В целом индекс потребительских настроений в июле 2020 существенно не изменился по сравнению с июнем. Наибольшим изменениям среди составляющих индекса подверглись ожидания развития экономики в ближайшие 5 лет и целесообразности делать большие закупки", - комментируют аналитики Info Sapiens.

По данным исследования, индекс ожиданий развития экономики в ближайшие 5 лет снизился на 6 п.п. до 79,7. Продолжается коррекция этого индекса: возвращение к привычному уровню после максимального значения, зафиксированного в августе 2019 после президентских выборов.

"Индекс целесообразности делать крупные покупки, наоборот, растет после минимального значения, зафиксированного в апреле 2020 во время жесткого карантина. Индекс целесообразности делать крупные покупки почти вернулся на уровень марта 2020", - отмечают аналитики.

Отметим, по данным НБУ, руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,28 грн / доллар.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью РБК-Украина заявил, что плавающее курсообразование и ключевые принципы работы НБУ на межбанке сохранятся при новом руководителе центробанка. Нацбанк, как и ранее, будет сглаживать излишние колебания курса как в одну, так и в другую сторону.