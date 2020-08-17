НБУ збереже плаваючий курс гривні, - Шевченко

Фото: Кирило Шевченко (РБК-Україна)

Гривня повинна не тільки девальвувати, але і зміцнюватися

Плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу, як в одну так і в іншу сторону.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Нацбанку Кирило Шевченко.

"Плаваючий курс, а отже, відображає попит та пропозицію на ринку. В минулому році був досить великий приплив валюти в країну, пропозиція перевищувала попит, і гривня зміцнювалася. І це нормально для ринку - гривня повинна не тільки девальвувати, але і зміцнюватися", - упевнений глава Нацбанку.

Разом з тим, за його словами, НБУ не буде публікувати точні критерії, за якими він визначає, коли йому потрібно виходити на ринок з інтервенціями.

"Ці критерії публікувати не будемо, так як вони тільки розв'яжуть руки для валютних спекуляцій. Якщо учасники ринку будуть наперед знати, коли НБУ виходить на ринок, вони будуть використовувати це для отримання спекулятивних доходів", - роз'яснив Кирило Шевченко.

Він вважає, що питання прийнятної курсової волатильності можна обговорювати. Але при цьому, як зазначив Шевченко, було б неправильно говорити про те, що така волатильність, як було з початку минулого року, є нормальним для ринку України.

Нагадаємо, аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні.

Зазначимо, міністр фінансів України Сергій Марченко вважає, що для різкої девальвації та зростання курсу долара до 30 гривень підстав зараз немає.