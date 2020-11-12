Українці спрогнозували курс гривні до долара на найближчі півроку

Відносна більшість українців (39%) очікують зростання курсу гривні до долара в найближчі півроку. Протилежної думки дотримуються 14% опитаних.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Кожен четвертий (24%) вважає, що курс гривні залишатиметься на нинішньому рівні та майже стільки ж респондентів (23%) - не визначились.

У порівнянні з минулим роком очікування зміцнення гривні виросли на 8%, тоді як число тих, хто не очікує різких коливань, зменшилася на 6%.

Найбільше оптимістів, які очікують зміцнення гривні, серед мешканців обласних центрів, а найменше - серед жителів східних областей.

Опитування проводилося в період з 8 по 18 жовтня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Research & Branding Group у жовтні 2020 року думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні розділилися. Частина (29%) опитаних вважають, що курс гривні по відношенню до долара і євро заниженими, майже стільки ж (27%) вважають курс завищеними.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group у жовтні 2020 року тільки 6% українців вважають, що в гривні можна зберігати заощадження. Довіра до національної валюти порівняно з минулим роком скоротилося вдвічі