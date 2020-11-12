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Українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Київ, Четвер 12 листопада 2020 15:41
Українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серед громадян немає єдності з приводу курсу долара

Думки українців щодо обґрунтованості поточного курсу гривні розділилися. Частина (29%) опитаних вважають курс гривні проти долара і євро заниженими, майже стільки ж (27%) вважають курс завищеними.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Відповідним реаліям валютного ринку курс гривні вважає 16% жителів України. Значна частина опитаних (27%) - в даному питанні не визначилися.

У порівнянні з минулим роком на 15% збільшилася кількість тих, хто вважає курс гривні завищеним. Натомість кількість тих, хто вважає гривню недооціненою скоротилося на 4%. Зменшився (на 7%) і число тих, хто вважає поточний курс гривні обгрунтованим.

Українці дали оцінку поточному курсу гривні до долара

Опитування проводилося в період з 8 по 18 жовтня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, в жовтні 2020 року тільки 6% українців вважають, що в гривні можна зберігати заощадження. Довіра до національної валюти у порівнянні з минулим роком скоротилося вдвічі.

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.

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