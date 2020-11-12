Довіра українців до гривні за останній рік впала вдвічі

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українці не вірять, що в гривні безпечно зберігати свої заощадження

У жовтні 2020 року тільки 6% українців вважають, що в гривні можна зберігати заощадження. Довіра до національної валюти у порівнянні з минулим роком скоротилася вдвічі.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Валютою, яка користується найбільшою довірою громадян, є долар - саме цю валюту велика частина українців (42%) вважає найбільш вигідним і безпечним варіантом зберігання грошових заощаджень. У цій якості євро поступається долара вдвічі - цю валюту бажають 21% українців.

При цьому 14% опитаних жодну валюту не вважають вигідним способом збереження заощаджень, а ще 16% - не визначилися.

Як відзначають автори опитування, в жовтні 2020 року долар у порівнянні з минулим роком збільшив довіру серед українців, а євро зберегло минулорічний рівень довіри.

Опитування проводилося в період з 8 по 18 жовтня 2020 рік серед 1801 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,4%.

Зазначимо, керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

За прогнозом аналітиків, опитаних РБК-Україна, курс долара найближчим часом може зміститися в бік 28 гривень/долар. А до кінця року курс не повинен перевищити показник у 29 гривень за долар.