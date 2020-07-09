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НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

Четвер 09 липня 2020 11:44
НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень
Фото: Ощадбанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державні банки скорочують відділення, але як і раніше займають більше половини ринку

Станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків. Порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

Про це свідчать дані Національного банку України.

За даними НБУ, в Україні нараховувалося 75 діючих банків, і їх кількість не змінилася порівняно з 1 січня.

Найбільше відділень раніше в державних "Ощадбанку" (2097) і "Приватбанку" (1833). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (456) і "УкрСиббанк" (282). Замикає п'ятірку державний "Укргазбанк" (248).

НБУ оприлюднив рейтинг банків за кількістю відділень

Зазначимо, за даними НБУ, наприкінці травня українські банки активізувалися, ослаблення карантинних обмежень дозволило банкам збільшити частку працюючих банкоматів до 97%, а відділень - до 87%.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2020 року в Україні нараховувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року.

Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік зменшилась на 507 - з 8509 до 8002 відділень.

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