ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Банки суттєво скоротили операції з готівкою під час карантину

Київ, Четвер 30 липня 2020 17:55
Банки суттєво скоротили операції з готівкою під час карантину
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

НБУ публікує статистику обсягів касових оборотів банків

За перше півріччя 2020 року обсяг надходжень готівки до кас українських банків становив 961,4 млрд грн. Це на 11,8% менше у порівнянні з першим півріччям 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, обсяг видачі готівки із кас банків за січень-червень цього року становив 1025,7 млрд грн, що на 5,5%, ніж у аналогічному періоді минулого року.

За даним НБУ, найбільше банки видавали готівку:

  • за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,5% від загального обсягу видатків);
  • для підкріплення операторів поштового зв’язку (6,5% від загального обсягу видатків);
  • для придбання іноземної валюти у клієнтів (6,2% від загального обсягу видатків).

Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали:

  • операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,5% від загального обсягу надходжень);
  • торговельна виручка (34,9% від загального обсягу надходжень);
  • виручка від усіх видів послуг (9,4% від загального обсягу надходжень).

Банки суттєво скоротили операції з готівкою під час карантину

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

Відзначимо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Національний банк Українибанкиналичные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся