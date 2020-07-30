Банки суттєво скоротили операції з готівкою під час карантину

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

НБУ публікує статистику обсягів касових оборотів банків

За перше півріччя 2020 року обсяг надходжень готівки до кас українських банків становив 961,4 млрд грн. Це на 11,8% менше у порівнянні з першим півріччям 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, обсяг видачі готівки із кас банків за січень-червень цього року становив 1025,7 млрд грн, що на 5,5%, ніж у аналогічному періоді минулого року.

За даним НБУ, найбільше банки видавали готівку:

за операціями клієнтів з використанням платіжних карток (75,5% від загального обсягу видатків);

для підкріплення операторів поштового зв’язку (6,5% від загального обсягу видатків);

для придбання іноземної валюти у клієнтів (6,2% від загального обсягу видатків).

Водночас найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали:

операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,5% від загального обсягу надходжень);

торговельна виручка (34,9% від загального обсягу надходжень);

виручка від усіх видів послуг (9,4% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 7580 діючих структурних підрозділів банків, а порівняно з початком року їх кількість скоротилася на 422.

Відзначимо, загальна кількість операцій (безготівкових та отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за 2019 рік становила 5 057,3 млн шт., а їхній обсяг - 3 576,7 млрд грн.