Безвіз з Уругваєм набув чинності

Ілюстративне фото (twitter.com/UKRinARG)

Українці зможуть без віз перебувати в Уругваї до 90 днів

З 15 лютого набула чинності угода про безвізовий режим між Україною і Уругваєм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter українського посольства в Аргентині.

Повідомляється, що з сьогоднішнього дня громадяни України зможуть перебувати в Уругваї до 90 днів без візи. Зазначимо, безвізовий режим поширюється на власників біометричних закордонних паспортів.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявляли, що безвізовий режим з Уругваєм почне працювати в лютому.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін на прес-конференції за підсумками роботи дипломатів в 2018 році розповів, що ведуться переговори про введення безвізового режиму або спрощення діючих порядків ще з 22 країнами. Він також підкреслив, що переговори про безвізовий режим залишаються одним з головних пріоритетів.

Раніше також стало відомо, що Європейський союз планує спростити візовий режим для коротких поїздок, пов'язавши його з готовністю інших країн співпрацювати в міграційній політиці. Реформа спростить туристичні та ділові поїздки і буде сприяти боротьбі з нелегальною міграцією.