Кабмін виділив понад 5,5 млн гривень на тимчасове житло для переселенців

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд схвалив відповідний проект розпорядження

Кабінет міністрів виділив понад 5,5 млн гривень на придбання житла, у якому тимчасово зможуть проживати внутрішньо переміщені особи. За ці кошти планується придбати 18 квартир.

Відповідний проект розпорядження Кабмін схвалив на своєму засіданні 5 серпня.

Зокрема, уряд виділив 5 586 тис. гривень на придбання житла.

У пояснювальній записці до розпорядження зазначається, що за ці кошти придбають 18 квартир та один будинок для 55 переселенців у Краматорську, Покровську (Донецька область) та Приморську (Запорізька область).

У Краматорську придбають 10 квартир, у Покровську - 8, а у Приморську планують купити будинок.

Нагадаємо, уряд заборонив під час карантину припиняти виплати внутрішнім переселенцям на оренду житла та оплату послуг ЖКГ; вони продовжуються на період карантину та на один місяць після його скасування без необхідності звернення після закінчення шестимісячного терміну.

Як писало РБК-Україна, раніше КМУ спростив ідентифікацію переселенців, автоматизувавши обмін даними між Міністерством соціальної політики та Державною прикордонною службою.