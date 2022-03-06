ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українці зможуть відправляти гуманітарку Новою поштою безкоштовно

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 березня 2022 05:46
Українці зможуть відправляти гуманітарку Новою поштою безкоштовно Фото: відправляти Гуманітарні посилки можна Новою Поштою безкоштовно (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Українці зможуть відправляти посилки з гуманітарною допомогою захисникам України та цивільним "Новою Поштою". Для цього у працюючих відділеннях відкрили "Гуманітарні куточки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Відправляти в посилках можна:

  • продукти тривалого зберігання
  • медикаменты
  • засоби особистої гігієни
  • інші необхідні в умовах воєнного стану речі.

"Щоб відправити гуманітарний багаж безкоштовно, клієнти повинні принести його в відділення "Нової пошти", які на поточний момент працюють, і відправити його, не вказуючи конкретного адресата", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українці можуть допомагати військовим на Укрпошті. Там прийматимуть платежі для допомоги армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Вторгнення Росії до України Гуманітарна допомога
NEWS
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
ЄС виділив перший транш гуманітарної допомоги українським біженцям, - глава Єврокомісії
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати