Украинцы смогут отправлять гуманитарку Новой почтой бесплатно

Украинцы смогут отправлять посылки с гуманитарной помощью защитникам украины и гражданским "Новой почтой". Для этого в работающих отделениях открыли "гуманитарные уголки".

"Чтобы отправить гуманитарный багаж бесплатно, клиенты должны принести его в отделения "Новой почты", которые на текущий момент работают, и отправить его, не указывая конкретного адресата", - говорится в сообщении.

Отправлять в посылках можно:

Напомним, что украинцы могут помогать военным на Укрпочте. Там будут принимать платежи для помощи армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.