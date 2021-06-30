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Путін: я не вважаю українців недружнім народом

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Москва, Середа 30 червня 2021 12:45
Путін: я не вважаю українців недружнім народом Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому України немає в списку "недружніх країн" для РФ. Він не вважає Україну недружньою країною.

Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

"Україна не входить в список недружніх країн, тому що я не вважаю український народ недружнім", - заявив він.

Путін повідомив, що напише "аналітичну статтю про історію Росії і України".

Більш того, за його словами, "українці і росіяни це взагалі один народ". Він провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять на різних мовах, але все одно вважають себе єдиним народом.

Нагадаємо, експерт пояснила, чому Байден і Путін не уклали угоду про Україну.

Зазначимо, за підсумками саміту в Женеві Путін заявив, що сторони обговорили Україну, і Байден підтримав виконання мінських угод.

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Володимир Путін Україна
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