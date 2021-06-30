Путін: я не вважаю українців недружнім народом

Президент Росії Володимир Путін пояснив, чому України немає в списку "недружніх країн" для РФ. Він не вважає Україну недружньою країною.

Про це він заявив під час прямої лінії з президентом РФ.

За його словами, в той же час, сьогоднішнє керівництво України явно недружнє до Росії.

"Україна не входить в список недружніх країн, тому що я не вважаю український народ недружнім", - заявив він.

Путін повідомив, що напише "аналітичну статтю про історію Росії і України".

Більш того, за його словами, "українці і росіяни це взагалі один народ". Він провів паралелі з мордвою, де кілька груп говорять на різних мовах, але все одно вважають себе єдиним народом.