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Українці розповіли про особистий досвід підкупу перед виборами

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 15:43
Українці розповіли про особистий досвід підкупу перед виборами
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Про підкуп більше чули, ніж стикалися безпосередньо

З фактами підкупу перед виборами президента України особисто стикалися 6% виборців, ще 21% чули про це від близьких і знайомих. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова.

У той же час 65% опитаних зазначили, що не стикалися особисто з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії.

При цьому 42% повідомили, що очікують значних фальсифікацій на виборах президента україни 31 березня 2019 року, а 41% вважають, що фальсифікації будуть незначними, і тільки 6% взагалі не очікують жодних фальсифікацій виборів.

Найбільше тих, хто очікує значних фальсифікацій, серед жителів Півдня, виборців Олександра Вілкула та Юрія Бойка, а також тих, хто взагалі не буде брати участь у виборах.

Українці розповіли про особистий досвід підкупу перед виборами

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, третина громадян (35%) вважають, що ситуація в країні поліпшиться в результаті виборів президента України. У той же час 32% вважають, що вона не зміниться, 10% - взагалі мають негативні очікування від виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", КМІС і Центру Разумкова, напередодні виборів в Україні найбільші шанси вийти в другий тур мають Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Сьогодні останній день для зміни місця голосування на виборах Вибори 2019 будуть висвітлювати ЗМІ з понад двох десятків країн
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