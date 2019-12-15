Українці намагалися пронести в Польщу рекордну партію бурштину

Фото: вилучений бурштин (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Загальна вартість вилученого бурштину майже 50 тисяч євро

Прикордонна служба Польщі затримала двох українців, які намагалися пронести через кордон понад 100 кілограмів контрабандного бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонної служби Польщі.

За даними служби, на польсько-українському кордоні у Люблінському воєводстві прикордонники виявили в двох чоловіків понад 103 кг дорогоцінного каменю загальною вартістю майже 50 тисяч євро. Крім контрабандного бурштину, в громадян України вилучили 4 тисячі пачок сигарет та 13 тисяч євро.

Як зазначили польські прикордонники, це є найбільшою конфіскованою партією контрабандного бурштину у 2019 році. Затриманих було передано співробітникам української Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Під час обшуків слідчі виявили 150 кг бурштину на майже 6 млн гривень.

Раніше прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві. Незаконне виробництво з нелегально видобутого бурштину організував житель іноземної держави. В ході обшуків було вилучено майже 2 тонни бурштину.