ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці намагалися пронести в Польщу рекордну партію бурштину

Новини » Суспільство     15.12.2019 - 09:23
Українці намагалися пронести в Польщу рекордну партію бурштину
Фото: вилучений бурштин (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Загальна вартість вилученого бурштину майже 50 тисяч євро

Прикордонна служба Польщі затримала двох українців, які намагалися пронести через кордон понад 100 кілограмів контрабандного бурштину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прикордонної служби Польщі.

За даними служби, на польсько-українському кордоні у Люблінському воєводстві прикордонники виявили в двох чоловіків понад 103 кг дорогоцінного каменю загальною вартістю майже 50 тисяч євро. Крім контрабандного бурштину, в громадян України вилучили 4 тисячі пачок сигарет та 13 тисяч євро.

Як зазначили польські прикордонники, це є найбільшою конфіскованою партією контрабандного бурштину у 2019 році. Затриманих було передано співробітникам української Держприкордонслужби.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють факт причетності правоохоронців до незаконного видобутку бурштину у одному із районів Рівненської області. Під час обшуків слідчі виявили 150 кг бурштину на майже 6 млн гривень.

Раніше прокуратура Житомирської області оголосила про підозру п'ятьом особам, які незаконно видобували бурштин у місцевому лісництві. Незаконне виробництво з нелегально видобутого бурштину організував житель іноземної держави. В ході обшуків було вилучено майже 2 тонни бурштину.

У Польщі один українець смертельно поранив ножем іншого під час бійки Україна чекає від Польщі відповідних кроків щодо місць національної пам'яті
Новини України Польшаянтарь
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся