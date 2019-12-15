Украинцы пытались пронести в Польшу рекордную партию янтаря

Фото: изъятый янтарь (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Общая стоимость изъятого янтаря почти 50 тысяч евро

Пограничная служба Польши задержала двух украинцев, которые пытались пронести через границу более 100 килограммов контрабандного янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

По данным службы, на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве пограничники обнаружили у двух мужчин более 103 кг драгоценных камня общей стоимостью почти 50 тысяч евро. Кроме контрабандного янтаря, у граждан Украины изъяли 4 тысячи пачек сигарет и 13 тысяч евро.

Как отметили польские пограничники, это является самой крупной конфискованной партией контрабандного янтаря в 2019 году. Задержанные были переданы сотрудникам украинской Госпогранслужбы.

Напомним, в ноябре сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований проверяют факт причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в одном из районов Ровенской области. Во время обысков следователи обнаружили 150 кг янтаря на почти 6 млн гривен.

Ранее прокуратура Житомирской области объявила о подозрении пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве. Незаконное производство из нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства. В ходе обысков были изъяты почти 2 тонны янтаря.