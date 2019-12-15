ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинцы пытались пронести в Польшу рекордную партию янтаря

Новости » Общество     15.12.2019 - 09:23
Украинцы пытались пронести в Польшу рекордную партию янтаря
Фото: изъятый янтарь (nadbuzanski.strazgraniczna.pl)

Общая стоимость изъятого янтаря почти 50 тысяч евро

Пограничная служба Польши задержала двух украинцев, которые пытались пронести через границу более 100 килограммов контрабандного янтаря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Польши.

По данным службы, на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве пограничники обнаружили у двух мужчин более 103 кг драгоценных камня общей стоимостью почти 50 тысяч евро. Кроме контрабандного янтаря, у граждан Украины изъяли 4 тысячи пачек сигарет и 13 тысяч евро.

Как отметили польские пограничники, это является самой крупной конфискованной партией контрабандного янтаря в 2019 году. Задержанные были переданы сотрудникам украинской Госпогранслужбы.

Напомним, в ноябре сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований проверяют факт причастности правоохранителей к незаконной добыче янтаря в одном из районов Ровенской области. Во время обысков следователи обнаружили 150 кг янтаря на почти 6 млн гривен.

Ранее прокуратура Житомирской области объявила о подозрении пятерым лицам, которые незаконно добывали янтарь в местном лесничестве. Незаконное производство из нелегально добытого янтаря организовал житель иностранного государства. В ходе обысков были изъяты почти 2 тонны янтаря.

В Польше один украинец смертельно ранил ножом другого во время драки Украина ждет от Польши ответных шагов по местам национальной памяти
Новости Украины Польшаянтарь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь