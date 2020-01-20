У МЗС обіцяють пояснити візит Зеленського Оман

Фото: зустріч Володимира Зеленського та Абдулсалама аль-Муршиди в Омані (president.gov.ua)

Міністерство закордонних справ брало участь в організації поїздки президента

Міністерство закордонних справ планують пояснити причини різдвяної поїздки президента Володимира Зеленського в Оман. Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, МЗС допомагав організовувати цю поїздку Зеленського.

"Що стосується поїздки в Оман, очевидно Міністерство закордонних справ до цього процесу залучено. Наше посольство там надавала і надає організаційне сприяння всьому цьому візиту. Я знаю про інтерес журналістської спільноти, адже і ми, і адміністрація отримуємо запити, на які свого часу ми все вам пояснимо", - повідомив Пристайко.

Нагадаємо, 5 січня Зеленський разом з родиною був помічений в одному з оманських готелів. Після цього в Офісі президента заявили, що Зеленський планує провести в Омані зустріч на вищому рівні, під час якої обговорить торговельно-економічне співробітництво двох країн. При цьому в ОП уточнили, що президент відправився в поїздку разом з родиною і за власні гроші.

Після авіакатастрофи в Ірані 8 січня Зеленський заявив, що перериває поїздку в Оман і терміново повертається в Україну. Президент прибув в аеропорт "Жуляни" практично через добу після авіакатастрофи - о 2:37 ночі 9 січня, після чого відразу поїхав на Банкову, де відбулася нарада з приводу авіакатастрофи в Тегерані.