Українці підтримають вступ до НАТО і ЄС у разі референдуму

Ідея вступ до ЄС знаходить більше підтримки серед українців, ніж вступу до НАТО

В случае проведения референдума в феврале 2019 года за вступление в ЕС были готовы проголосовать 51% украинцев, за вступление в НАТО - 40%. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Предполагая, что в случае референдума, в нем приняли участие все те, кто определился с выбором и намерен голосовать, за вступление в ЕС было бы отдано 70% голосов (против - 30%), за вступление в НАТО - 56% голосов (против - 44%).

На вопрос о желаемом направлении внешней политики 45% опрошенных высказались за присоединение Украины к ЕС, 14% - за присоединение к Таможенному союзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, а 25% считают, что Украина должна развиваться независимо, не входя ни в одно из этих объединений.

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КМИС провел собственный опрос 8 по 20 февраля 2019 года среди 2042 респондентов по всей территории Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса КМИС, две трети жителей Киева (65,8%) поддержали бы вступление Украины в НАТО в случае проведения соответствующего референдума.

Как сообщало РБК-Украина, Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.