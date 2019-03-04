Українці оцінюють своє економічне становище краще, ніж країни в цілому

Оцінка економічної ситуації за останній час значно покращилася

Большинство украинцев (60%) считают, что экономическое положение в Украине за последние 12 месяцев ухудшилось, и только 10% заметили улучшение. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, за последние пять лет показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%).

При этом динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают относительно лучше, чем страны. 12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 19-28 февраля 2019 года среди 2500 респондентов. Метод - личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам Национального банка, за 2018 год украинская экономика выросла максимально за семь лет - на 3,3%.

Напомним, по данным Госстат, реальные доходы (с учетом инфляции) украинцев в третьем квартале 2018 года выросли на 10,0%.