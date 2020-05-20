Українці бояться кризи втричі більше, ніж коронавірусу

Фото: акція протесту (Віталій Носач, РБК-Україна)

Побоювання щодо економічних наслідків урядового карантину зростає

У середині травня 57% українців більше побоюються економічних наслідків від введення карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу (у квітні - 54%). Водночас 16% більше побоюються епідемії коронавірусу в Україні (у квітні у 26%).

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, 20% респондентів не побоюються ні першого, ні другого, вважаючи, що ситуація нормалізується протягом 1-2 місяців (в квітні - 13%).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 14 по 17 травня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині травня половина (51%) опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 41% - притримуються думки, що неуспішна.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, у середині травня 21% громадян України вважають, що президент Володимир Зеленський успішний у протидії економічній кризі, 64% вважають, що неуспішний.

Автор: Олександр Білоус