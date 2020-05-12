Українці оцінили стан свого здоров'я

Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

З кожним роком самооцінка покращується

У квітні 2020 року 49% опитаних українців оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, 38% - як посереднє (ані хороше, ані погане) або не змогли визначити, а 13% - як погане або дуже погане. Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, протягом останніх кількох років самооцінка здоров’я жителями України поступово підвищується: якщо в 2013-2015 роках близько 40% українців вважали себе здоровими, то починаючи з 2016 року цей показник зростав, і наразі близько половини громадян оцінюють стан власного здоров’я як добрий.

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Водночас спостерігається закономірність: чим старша вікова група респондентів, тим менша частка здорових серед них. Так, серед людей віком від 18 до 29 років здоровими почуваються 82%, у віковій групі 30-39 років - 67%, віком 40-49 років - 53%, віком 50-59 років - 39%, віком 60-69 років - 26%, а серед людей віком 70 років або старших - 12%.

Крім того, чоловіки вважають своє здоров’я дещо кращим, аніж жінки: якщо серед чоловіків 56% оцінюють своє здоров’я як хороше або дуже хороше, то серед жінок - 43%.

Як і раніше, продовжує зберігатися зв’язок між станом здоров’я і рівнем добробуту: чим кращий матеріальний рівень життя, тим більше тих, хто має хороше здоров’я. Так, серед найменш заможних (тих, кому не вистачає грошей навіть на їжу) здоровими себе назвали лише 20%, серед людей із високим рівнем матеріального добробуту (так чи інакше можуть дозволити собі покупку дорогих речей) - 63%, а серед людей із дуже високим рівнем фінансового забезпечення - 73% (Таблиця 5). Чим вищий рівень добробуту, тим кращі можливості для турботи про здоров’я.

Також стан здоров’я є важливою умовою для відчуття щастя: серед тих, хто має хороше або дуже хороше здоров’я, щасливими почуваються 86%, а серед тих, хто має погане або дуже погане здоров’я, щасливими є 34%

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування з 22 по 25 квітня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. В ході опитування проведено 2024 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників, близьких до 50%, 2,1% - для показників, близьких до 25%, 1,4% - для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, заданими Державної служби статистики, половина українців 50,4% заявляють, що стан їх здоров'я гарний, ще 39,5% - задовільний. При цьому 10,1% респондентів повідомили, що стан їх здоров'я поганий.

Відзначимо, наприкінці 2019 року 51% українців вважали себе щасливими, а 18% вважали своє життя нещасливим.