Україна піднялася у світовому рейтингу щастя

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Рівень задоволеності життям в Україні трохи нижчий, ніж в цілому у світі, але зростає

На кінець 2019 року 51% українців вважали себе щасливими і тільки 18% вважали своє життя нещасливим. Про це свідчать дані міжнародного опитування Gallup International, яке в Україні проводив КМІС.

Таким чином, індекс щастя склав +33% проти +8% у 2017 (у 2018 році це запитання в Україні не ставилося).

Порівняльні показники індексу щастя в Україні в 2017 та 2019 роках

За даними Gallup International, з 2014 року у світі спостерігається відносне, але неухильне падіння індексу щастя, який вираховується як різниця між відсотком щасливих і відсотком нещасливих людей. Він знизився з 64% у 2014 році до 48% у 2018 році. У 2019 цей показник залишився тим самим, що й у 2018, тобто 48%.

Наскільки щасливою чи нещасливою людиною ви себе відчуваєте у зв’язку з подіями вашого особистого життя?

Більше половини респондентів країн, де проводилось дослідження (59%) відповіли позитивно, біля одного з десяти (11%) вважають себе нещасливими. Трохи більше четвертої частини опитаних (28%) вважають себе ані щасливими, ані нещасними. Тобто відповідний, середній індекс склав 48%. Таким чином в Україні він дещо нижчий, ніж у світі в цілому (нижчий так званого "світового індексу щастя").

Як зазначають соціологи, ступінь економічного розвитку ще не робить сприйняття особистого життя людьми більш щасливим, а економічні труднощі - нещасливим. Як свідчать наведені дані, навіть наявність або ж відсутність військових конфліктів у тому чи іншому регіоні світу на сприйняття свого життя щасливим чи нещасливим впливає мало, якщо конфлікт не відбувається безпосередньо у місцевості проживання. Таким чином особисте життя людини певною мірою автономне від зовнішніх впливів.

Крім того, генеральний директор КМІС Володимир Паніотто підкреслив, що англійською запитання було таким: "In general, do you personally feel very happy, happy, neither happy nor unhappy, unhappy or very unhappy about your life?".

"І хоча прямий переклад happy це щастя, але в цьому контексті воно перекладалося як "задоволеність життям". Тому цей індекс хоча і зветься "Глобальний індекс щастя", але, можливо, він ближчий до задоволеності життям. І на рівень щастя і на рівень задоволеності життям впливає не тільки рівень забезпеченості, але й рівень домагань. Можна розглядати щастя як дріб, у чисельнику якої рівень забезпеченості, а у знаменнику - рівень домагань. Якщо рівень домагань низький, то люди можуть бути щасливими і при низькому рівні забезпеченості. І навпаки, зростання рівня домагань знижує рівень щастя. Тому у деяких бідних країнах рівень щастя може бути більш високим, ніж у деяких багатих країнах", - додав Паніотто.

Індекс щастя-2019

Дані: КМІС

Глобальне опитування "Кінець року" систематично проводиться асоціацією незалежних дослідницьких агентств Gallup International. В листопаді 2019 року 45676 респондентів з 46 країн світу відповіли на питання: "Наскільки ви задоволені чи незадоволені своїм життям?". В Україні опитано 2043 респондентів.

Нагадаємо, Україна у 2019 році зайняла 15 місце в міжнародному рейтингу оптимізму Gallup International з показником індексу 25 пунктів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, наприкінці 2019 року згодні поступитися державі часткою прав і свобод в обмін на власний добробут 33% громадян, що дещо більше, ніж у 2018 році (26%).