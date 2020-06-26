Українці оцінили перший рік президентства Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни вважають, що Зеленський працював не погано і не добре, середня оцінка - "трійка"

Відносна більшість українців вважає, що Володимир Зеленський у перший рік на посаді президента працював "не погано і не добре" - 33,7%. Ще 28,2% респондентів заявили, що він працював "добре".

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного наприкінці квітня 2020 року.

Крім того, 13,3% вважають, що президент працював "дуже погано", 14,3% - "дуже погано", а 8,5% - "дуже добре", 2,0% - вагаються з відповіддю.

Частка тих, хто дотримується думки, що президент захищає загальнонаціональні інтереси, становила 50%, а тих, хто до дотримується думки, що він захищає власні інтереси та інтереси свого політичного оточення - 33%.

Частка респондентів, які вважають нову владу кращою за попередню, становить 38%. Ще приблизно стільки ж (39%) вважають, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої, а 16% - що вона гірша за попередню.

Абсолютна більшість респондентів (63%) вважають, що влада намагається покращити ситуацію в країні, але їй це поки що переважно не вдається зробити. 25% опитаних вважають, що влада лише "імітує зусилля", і лише 9% відзначають вдалі дії влади.

Оцінюючи виконання Зеленським передвиборних обіцянок, стосовно більшості тих обіцянок, виконання яких пропонувалося оцінити респондентам, найчастіше (більшість або відносна більшість) зазначають, що вони зовсім не виконані.

Лише 3,5% опитаних вважають, що за період свого перебування на посаді президента Володимир Зеленський повністю виконає свої передвиборні обіцянки, 33% дотримуються думки, що він виконає більшу частину своїх обіцянок, 31% - виконає меншу частину, 25% - практично не виконає.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року, вважають, що загальна ситуація в країні за останній рік покращилася, 15% українців.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року, 28,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 48,7% - що події розвиваються в неправильному напрямку, а 22,4% вагаються з відповіддю.

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Автор: Олександр Білоус