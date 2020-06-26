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Покращення ситуації в країні за останній рік помітили 15% українців

Новини » Економіка     26.06.2020 - 12:06
Покращення ситуації в країні за останній рік помітили 15% українців
Фото: мітинг під Кабміном (Віталій Носач, РБК-Україна)

Найбільше громадяни незадоволені ситуацією в економіці

Вважають, що загальна ситуація в країні за останній рік покращилася, 15% українців. Відносна більшість опитаних (42%) зазначають, що загальна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 33% вважають, що вона не змінилася.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, проведеного наприкінці квітня 2020 року.

Серед різних сфер суспільного життя респонденти найчастіше констатують погіршення ситуації у рівні цін і тарифів (57%) та в економічному становищі країни (50%).

В інших сферах абсолютна чи відносна більшість респондентів вказують на відсутність істотних змін протягом останнього року.

На Вашу думку, яким чином змінилося становище в Україні в таких сферах за останній рік (порівняно з кінцем квітня 2019 року)?

Покращення ситуації в країні за останній рік помітили 15% українців

Дослідження проведене Центром Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів. Було опитано 2056 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині травня 2020 року третина українців (32%) оцінюють напрямок руху країни як правильний, а половина (51%) - як неправильний, ще 17% не змогли відповісти.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова наприкінці квітня 2020 року 28,9% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються в правильному напрямку, 48,7% - що події розвиваються в неправильному напрямку, а 22,4% вагаються з відповіддю.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Володимир Зеленськийопрос
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