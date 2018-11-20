Українці назвали найбільш позитивні і негативні постаті в історії країни

Пам'ятник Богдану Хмельницькому (РБК-Україна)

Найкраще українці ставляться до Богдана Хмельницького, найгірше - до Сталіна

Серед історичних постатей українці найкраще ставляться до Богдана Хмельницького (73%), Михайла Грушевського (68%) та Івана Мазепи (53%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 47% і 43% позитивно ставляться до Леоніда Брежнєва і Петра I (негативно - 39% і 26% відповідно).

До Степана Бандери позитивно ставляться 36% (негативно - 34%), Симона Петлюри позитивно і негативно ставляться по 30% респондентів.

Швидше негативно, ніж позитивно опитані відносяться до Володимира Леніна та Михайла Горбачова (чверть позитивно, а 51-52% негативно).

Найгірше ставлення зафіксовано до Йосипа Сталіна - 21% позитивно, 58% негативно.

Як відзначають соціологи, за останні шість років ставлення до українських історичних постатей в основному покращилося. Ставлення до Сталіна і Леніна практично не змінилося, а до Петра I - погіршилося.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 20-29 жовтня 2018 року серед 2000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Київського міжнародного інституту соціології, у серпні 2018 року більшість громадян (52%) вважали, що Україні потрібно стати членом Європейського Союзу, тоді як приблизно третина (34%) не згодні з цим і ще 15% не могли визначитися зі своєю позицією.

Зазначимо, що за даними опитування КМІС і "Левада-центру", у вересні 2018 року об'єднуватися в одну країну хотіли б 4% українців і 16% мешканців Росії. Порівняно з лютим 2018 року підтримка об'єднання серед українців не змінилася, серед жителів Росії зросла з 10% до 16%. Таким чином, загальна тенденція зберігається - майже 90% населення вважають, що Україна повинна бути незалежною державою.