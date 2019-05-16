Більшість українців проголосує на референдумі за вступ ЄС

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Голоси розподіляться 75% на 25%

Якщо б в Україні проходив референдум, 57% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз. Про це свідчать дані опроса Соціологічної групи "Рейтинг", Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центру "Соціальний моніторинг".

При цьому 19,3% висловилися за відновлення прагматичних економічних відносин з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами СНД. Ще 13,6% не брали б участі у такому референдумі і 10,1% не визначились.

Таким чином, серед тих, хто визначився з вибором і прийде на референдум, голоси розподіляться наступним чином: за вступ до ЄС - 74,7%, за відновлення відносин з Росією - 25,3%.

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Опитування проводилося з 30 квітня по 10 травня 2019 серед 3000 респондентів. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках становлять 1,10 - 1,83%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, дві третини жителів Києва (65,8%) підтримали б вступ України до НАТО у разі проведення відповідного референдуму.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна за 2018 рік виконала 52% планових завдань Угоди про асоціації з Європейським Союзом.