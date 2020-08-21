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Українці назвали умови ухвалення закону про особливий статус Донбасу

Київ, П'ятниця 21 серпня 2020 16:53
Українці назвали умови ухвалення закону про особливий статус Донбасу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За умови деокупації Донбасу українці готові підтримати закон

У середині серпня 2020 року 26,7% українців підтримують ухвалення закону про особливий статус Донбасу. Водночас категорично проти виступають 26,8% респондентів.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

  • За певних умов готові підтримати такий закон ще 31,6% українців. Серед них:
  • За умови схвалення такого закону політичною партією/лідером, якій/якому я довіряю - 6,9%,
  • За умов запровадження миротворчої місії в ОРДЛО - 9,2%,
  • За умов повного відновлення в ОРДЛО дії Конституції України та законів - 15,5%.

Українці назвали умови ухвалення закону про особливий статус Донбасу

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2018 респондентів методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, у лютому 2020 року лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують - 70%).

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