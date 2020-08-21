Украинцы назвали условия принятия закона об особом статусе Донбасса

Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)

При условии деоккупации Донбасса украинцы готовы поддержать закон

В середине августа 2020 года 26,7% украинцев поддерживают принятие закона об особом статусе Донбасса. В то же время выступают категорически против 26,8% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

При определенных условиях готовы поддержать такой закон еще 31,6% украинцев. Среди них:

При условии одобрения такого закона политической партией/лидером, которой/которому я доверяю - 6,9%,

В условиях введения миротворческой миссии в ОРДЛО - 9,2%,

При условии полного восстановления в ОРДЛО действия Конституции Украины и законов - 15,5%.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Опрошено 2018 респондентов методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года большинство граждан (54%) хотели бы, чтобы оккупированные Россией отдельные районы Донбасса вернулись в состав Донецкой и Луганской областей Украины на тех же условиях, что были ранее.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).