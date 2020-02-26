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Більшість українців за повернення Донбасу без будь-яких умов

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 15:40
Більшість українців за повернення Донбасу без будь-яких умов
Фото: Донецьк (Andrew Butko/wikimedia.org)

Окупована Росією частина Донбасу має бути повернута до Донецької та Луганської областей

Більшість громадян (54%) хотіли б, щоб окуповані Росією окремі райони Донбасу повернулися до складу Донецької та Луганської областей України на тих же умовах, що були раніше. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

За даними опитування, 13% громадян хотіли б, щоб ці території повернулися під контроль України, але отримали більше незалежності від Києва, 6% - щоб ці території утворили автономію у складі України, 5% - щоб ці території відокремилися від України і стали незалежними державами, 3% - щоб ці території відокремилися від України і увійшли до складу Російської Федерації.

Більшість українців за повернення Донбасу без будь-яких умов

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, в лютому 2020 року більшість українців (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних).

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного на початку жовтня 2019 року, поділяють думку, що на сході України відбувається громадянська війна - конфлікт між проукраїнські і проросійські налаштованими громадянами України 15% українців.

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