Українці назвали три сфери, де ситуація покращилася

Позитивні зрушення в Україні за останній рік спостерігаються у декількох сферах життя, але найбільше - у стані доріг, стабільності національної валюти та свободи слова. Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною група "Рейтинг".

Найбільше позитивних змін опитані побачили у стані доріг: 39% відзначили покращення, 29% - погіршення. Позитивні зрушення в курсі національної валюти відзначили 31%, погіршення - 20%. У ситуації зі свободою слова та демократії покрашення побачили 23%, погіршення - 17%.

Саме у цих трьох сферах спостерігається переважання позитивних оцінок над негативними.

Швидше негативно респонденти оцінили зміни якості медичного обслуговування (45% - відзначили погіршення, 12% - покращення), безпеки на дорогах (46% відзначили погіршення, 12% - покращення), тарифів на комунальні послуги (52% відзначили погіршення, 8% - покращення), цін на основні товари та послуги (73% відзначили погіршення, 3% - покращення).

Соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження 19-22 жовтня 2019 року серед 2500 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічною група "Рейтинг", наприкінці жовтня 2019 року найбільшою загрозою для України громадяни вважали масовий виїзд українців за кордон (56%). Близько 45% загрозами вважають економічний занепад та зубожіння населення.

Як повідомляло РБК-Україна, найважливішими проблемами, які хвилювали громадян України наприкінці 2018 року, були соціально-економічні.