ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін змінив прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік

Новини » Економіка    23.10.2019 - 16:14
Кабмін змінив прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Долар коштуватиме 27 гривень, очікують в уряді

Кабінет міністрів України очікує, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Про це після засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гончарук, такий прогноз курсу міститься в "Сценарії 1" макропрогнозу Міністерства економіки та буде закладено в проект государственрного бюджету на 2020 рік до другого читання.

При цьому прогноз поліпшений у порівнянні з попереднім (28,2 грн/долар), повідомив прем'єр.

При цьому в оптимістичному сценарії Мінекономіки закладено курс 24,8 грн/долар, розповів Гончарук.

"Чим економіка швидше зростатиме, тим гривня буде більше укріплюватися", - розповів він.

Відзначимо, раніше заступник глави Мінекономіки Сергій Ніколайчук заявив, що міністерство має намір змінити прогноз курсу гривні до долара на 2020 рік. За його словами в оновленому макропрогнозі буде враховано зміцнення гривні до долара.

Згідно з консенсус-прогнозом чиновників і експертів, середньорічний курс гривні до долара в 2019 році складе 26,3 грн/долар, а в 2020 році - 27,3 грн/долар.

Курс долара трохи виріс Курс долара росте на міжбанку
Теми: Курс долара
Новини України бюджеткурс НБУКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся