Українці назвали нації, до яких ставляться найгірше

Мінімальна соціальна дистанція для громадян України - до україномовних і російськомовних українців (індекс 2,2 та 2,7 відповідно). Про це свідчать дані опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів у вересні 2019 року.

За даними опитування, більшість опитаних готові допустити україномовних і російськомовних українців як членів своєї сім'ї та близьких друзів.

Далі з деяким відривом йдуть білоруси (3,2) росіяни (3,6) і поляки (4,0).

Потім слідують євреї, кримські татари, канадці, американці, німці з приблизно однаковою соціальною дистанцією 4,1-4,3. Завершують ієрархію соціальних дистанцій французи (4,4), румуни (4,7), африканці (5,2). І на останньому місці роми (5,4).

Соціальна дистанція дорослого населення України до деяких етнічних груп (шкала Богардуса), вересень 2019

kiis.com.ua

КМІС провів власне опитування з 8 по 23 вересня 2018 серед 2035 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%. Похибка значення індексу ксенофобії для масиву в цілому 0,09.

Дослідження в Україні з 1994 року проводиться за шкалою американського соціолога Еморі Богардуса. Для кожної етнічної групи з переліку респонденти повинні відповісти, наскільки близькі стосунки вони готові допустити з представниками кожної з груп. Це називається соціальною дистанцією. Мінімальна соціальна дистанція 1 (згоден допустити у якості члена сім'ї), максимальна 7 (не пускав би в Україну). Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як рівень упереджень до тієї чи іншої групи.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, індекс ксенофобії в Україні, розрахований як середня соціальна дистанція до 13 етнічних та лінгво-етнічних груп (всі групи, крім кримських татар), в 2019 році знизився до позначки 4,01.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, у серпні 2018 року майже половина українців (44%) вважали себе європейцями.