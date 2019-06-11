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Половина українців ніколи не були за кордоном

Новини » Суспільство    11.06.2019 - 14:58
Половина українців ніколи не були за кордоном
Фото: паспортний контроль на кордоні (dpsu.gov.ua)

До безвізу з ЄС за кордоном ніколи не були ще більше - дві третини

Станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

Як наголошується в повідомленні, на момент початку дії безвізового режиму у червні 2017 року за кордоном ніколи не були близько двох третин українців (69%), а в лютому 2018 року - 65%.

За даними опитування, основними цілями закордонних поїздок 48% українців, які бували за кордоном, є туристичні поїздки (15%), поїздки в гості до родичів і друзів (9%), а також на роботу/заробітки (9%) і у робочі відрядження (4%).

Половина українців ніколи не були за кордоном

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Зазначимо, два роки тому, 11 червня 2017 року, офіційно набув чинності безвізовий режим між Україною і Європейським союзом. З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок в країни ЄС. 9,2 млн громадян України перетнули кордон з біометричними паспортами, з них майже 3 млн українців направлялися без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися безвізовим режимом.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби на початку червня 2019 року в Україні проходив референдум, то 62% громадян проголосували б за вступ країни в Європейський союз, 22% - проти.

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