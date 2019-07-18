Українці назвали шляхи припинення війни на Донбасі

Більшість українців (53,2%) хотіли б розв’язання конфлікту шляхом повернення непідконтрольних територій до складу України з тими ж правами, які отримають інші регіони після реформи децентралізації. Про це свідчать дані опитування КМІС, проведеного 5-15 липня.

Крім того, ще 20,6% готові до надання автономії цим територіям у складі України. Ще 5,7% респондентів підтримують ізоляцію територій. На поверненні території воєнним методом наполягають 4,7% респондентів.

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Водночас, 48,2% респондентів для припинення бойових дій і мирного врегулювання підтримають надання автономії непідконтрольним територіям, не підтримають - 33,1%.

Соціологи вважають, що "потрібно враховувати, що в цьому випадку респонденту не конкретизувалися параметри "автономії", тому при уточненні, що саме може включати така "автономія" громадська думка з цього питання може бути іншою".

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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування громадської думки з 5 по 15 липня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у червні 2019 року більшість громадян України (54,3%) вважають, що окуповані Росією окремі райони Донецької і Луганської областей повинні бути повернуті до складу України на довоєнних умовах.

Відзначимо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, проведеного у грудні 2018 року, майже три чверті громадян (72%) переконані, що між Росією та Україною йде війна, ще 14% вважають, що ні, а решта не визначилися.