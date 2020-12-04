Половина українців помітили порушення конституційних прав під час карантину

Фото: мітинг під Радою (Віталій Носач, РБК-Україна)

Половина українців (50%) вважають, що органи державної влади та місцевого самоврядування в Україні вдавалися до обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина у процесі боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. Не згодні з цим менше третини опитаних (30%).

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Найчастіше респонденти, говорячи про обмеження їх особистих прав, з якими вони стикалися, називають обмеження права на свободу пересування, права на працю, права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, права на охорону здоров’я та медичну допомогу, права на відпочинок.

За даними опитування, більшість громадян (59%) вважають виправданими тимчасові обмеження, запроваджені органами влади і державними інститутами з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Відносна більшість опитаних вважають (48%), що загалом неможливо ефективно протидіяти поширенню коронавірусної інфекції, не вдаючись до обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова 16-22 жовтня 2020 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Опитано 2 021 респондент віком від 18 років, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%

Відзначимо, за даними опитування Центру Разумкова, відносна більшість (44%) українців вважають, що пік епідемії COVID-19 ще попереду. Ще 21% респондентів вважають, що саме зараз в країні пік епідемії.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського, 62% - не задоволені.