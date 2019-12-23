ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Українці назвали політика року

Новини » Політика     23.12.2019 - 10:25
Українці назвали політика року
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

у перший рік свого президентства рейтинг очолив Зеленський

Майже половина українців (47%) вважають політиком 2019 року президента Володимира Зеленського. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому Юрія Бойка, Дмитра Разумкова і Юлію Тимошенко називають 8-10% опитаних, Петра Порошенка, Віктора Медведчука, Святослава Вакарчука та Володимира Гройсмана - по 5-7%.

Українці назвали політика року

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 13-17 грудня 2019 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій серед 2500 респондентів. Статистична похибка не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині грудня 2019 року роботою президента Володимира Зеленського були задоволені 62% українців, незадоволені - 25%.

Після саміту в нормандському форматі в Парижі українці поліпшили своє ставлення до канцлера Німеччини Ангелі Меркель (позитивне ставлення зросла з 60 до 69%). В результаті Меркель вперше за останні п'ять років очолила рейтинг світових лідерів за оцінками українців, випередивши президента Білорусі Олександра Лукашенка, до якого позитивно ставляться 65% опитаних українців.

Відзначимо, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна заявила, що дані опитування, проведеного в листопаді 2019 року, свідчать про закінчення "медового місяця" нової влади і народу.

Споживчі настрої українців погіршуються другий місяць поспіль Меркель випередила Лукашенка в рейтингу симпатій українців
Новини України Володимир Зеленськийопрос
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся