Українці назвали очікувані кроки в перші 100 днів президентства Зеленського

Прямі переговори з ОРДЛО і Москвою про припинення війни на Донбасі - на третьому місці
Більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.
На запитання "Що з перерахованого на картці ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?", відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
- Знизити тарифи на комунальні послуги - 42,8%;
- Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента - 36,6%;
- Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України - 33%;
- Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 31,4%;
- Зменшити зарплату топ-чиновникам - 17,6%;
- Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму - 14,3%;
- Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин - 12,1%;
- Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 10%;
- Прискорити розслідування злочинів проти Майдану - 9,6%;
- Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 4,7%;
- Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,7%;
- Заарештувати російські активи в Україні - 4,7%;
- Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,9%;
- Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента - 3,7%;
- Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя - 2,2%;
- Перенести Адміністрацію президента в іншу будівлю - 0,8%.
Раніше РБК-Україна, за даними опитування КМІС, опублікованому 16 квітня, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.
Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів".