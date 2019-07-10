Українці назвали очікувані кроки в перші 100 днів президентства Зеленського

Більшість українців у перші 100 днів президентства Володимира Зеленського очікують від нього зниження тарифів на комунальні послуги. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 25 червня по 7 липня 2019 року.

На запитання "Що з перерахованого на картці ви хотіли б, щоб новий президент України Володимир Зеленський зробив у свої перші 100 днів?", відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

Знизити тарифи на комунальні послуги - 42,8%;

Подати в парламент законопроекти про зняття недоторканності з депутатів, суддів, президента - 36,6%;

Почати прямі переговори з Донецьком, Луганськом і Москвою про мирне врегулювання і припинення бойових дій на Сході України - 33%;

Почати / прискорити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 31,4%;

Зменшити зарплату топ-чиновникам - 17,6%;

Почати переговори з ЄС і США по Донбасу і Криму - 14,3%;

Почати переговори з Росією про відновлення економічних відносин - 12,1%;

Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 10%;

Прискорити розслідування злочинів проти Майдану - 9,6%;

Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 4,7%;

Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,7%;

Заарештувати російські активи в Україні - 4,7%;

Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,9%;

Виставити на продаж приміщення, машини та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням президента - 3,7%;

Здійснити візит до Вашингтона і Брюсселя - 2,2%;

Перенести Адміністрацію президента в іншу будівлю - 0,8%.

Раніше РБК-Україна, за даними опитування КМІС, опублікованому 16 квітня, від президента України, обраного на виборах 2019, українці в першу чергу очікують зниження комунальних тарифів та боротьби з корупцією.

Нагадаємо, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус вибачився за свою фразу про те, що "Зеленський жартував про зниження тарифів".