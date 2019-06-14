ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кожен десятий українець хотів би виїхати на роботу за кордон

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 14:17
Кожен десятий українець хотів би виїхати на роботу за кордон
Ілюстративне фото (pinterest.com)

Лише 3% громадян України хотіли б залишитися за кордоном назавжди

Переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.

Як зазначають соціологи, з лютого 2018 року ці настрої українців практично не змінилися.

Кожен десятий українець хотів би виїхати на роботу за кордон

Велика частина (47%) тих, хто планує найближчим часом виїхати на роботу за кордон, не мають особливих переваг у виборі сфери діяльності будуть орієнтуватися по обставинам. Кожного четвертого (24%) влаштує будь працевлаштування, а 9% хотіли б працювати тільки по своїй спеціальності.

Кожен десятий українець хотів би виїхати на роботу за кордон

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, за станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.

Дві третини українців виступають за єдину державну мову Учасники ринку назвали найбільші ризики для фінансової системи
Новини України миграцияопросработа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся