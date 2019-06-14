Кожен десятий українець хотів би виїхати на роботу за кордон

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Лише 3% громадян України хотіли б залишитися за кордоном назавжди

Переважна більшість жителів України (80%) найближчим часом не планують виїзд на роботу за межі України. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group.

За даними опитування, виїхати на роботу за кордон планують 12% українців, з яких більшість (9%) планують попрацювати і повернутися в Україну, тоді як лише 3% розраховують залишитися за кордоном.

Як зазначають соціологи, з лютого 2018 року ці настрої українців практично не змінилися.

Велика частина (47%) тих, хто планує найближчим часом виїхати на роботу за кордон, не мають особливих переваг у виборі сфери діяльності будуть орієнтуватися по обставинам. Кожного четвертого (24%) влаштує будь працевлаштування, а 9% хотіли б працювати тільки по своїй спеціальності.

Опитування проводилося в період з 21 по 30 травня 2019 року серед 1998 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки - 2,2%.

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, за станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.