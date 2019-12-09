Українці назвали найбільш привабливі країни для працевлаштування

Серед жителів українських міст, які хотіли б поїхати на роботу за кордон, у вересні 2019 року найбільшою популярністю користується Німеччина (27%). Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, на другому місті за популярністю Польща (27%). Далі йдуть Чехія (17%), Канада (14%), США (13%), Італія (8%), Велика Британія (7%), Іспанія (6%) та Росія (6%).

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" від імені Міжнародного республіканського інституту. Дані були зібрані у 24 містах України з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Вибірка складалася з 19,2 тис. постійних дорослих жителів. Статистична похибка для кожного міста не перевищує 3,5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у вересні 2019 року 35% жителів українських міст думали над ідеєю еміграції за кордон для пошуку там роботи, 63% респондентів про це не думали. За даними опитування, для 50% бажаючих поїхати за кордон мотивом є забезпечення матеріальних потреб родини, для 27% важливий мотив самореалізації, а 17% респондентів не вірять у майбутнє України.

Відзначимо, як свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, станом на травень 2019 року половина українців заявляють (52%), що ніколи не були за кордоном.